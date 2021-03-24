İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Gerçek adı ne? Çağrı Şensoy oynadığı diziler

Okurlarımızın merak ettikleri Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Gerçek adı ne? Çağrı Şensoy oynadığı diziler haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:25
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Gerçek adı ne? Çağrı Şensoy oynadığı diziler
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  

Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bugün, bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Mart 2021 Çarşamba
Bugün, bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Mart 2021 Çarşamba

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Mert kimdir? Erdem Vurdem'in hayatı!
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakteri kimdir? Kenan Ece'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Gerçek adı ne? Çağrı Şensoy oynadığı diziler
Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada arı sokması görmek görmek neye işaret eder? Rüyada arı sokması görmenin anlamları ve yorumları
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Engelli erken emeklilik süresi ve şartları nelerdir? 2021
Sadakatsiz Asya karakterini kim canlandırıyor? Cansu Dere kimdir?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Mart 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.