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Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 25 Kasım Çarşamba 19:20 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:20
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  


Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:20
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ATVDizi
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