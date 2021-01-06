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Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy'un hayatı ve yer aldığı diziler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy'un hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 6 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:20
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  

Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:20
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ATVDizi
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