Kuruluş Osman dizisi Böke karakteri kimdir? Uğur Biçer'in biyografisi!

Osmanlı İmparatorluğu' nun kuruluş sürecini anlatan dizi de heyecan devam ediyor. Başroller de Burak Özçivit, Nurettin Sönmez gibi oyuncuların olduğu projeye yeni oyuncular dahil oluyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman'da yetenekli oyuncuların olması ve transfer edilmesi gözlerden kaçmazken bomba bir transfer haberi daha geldi.

Usta oyuncu ve tiyatrocu Ahmet Yenilmez, Yeşilçamın unutulmaz karakteri Cüneyit Arkın'ın diziye transfer olmasından sonra'de dizinin kadrosuna dahil oldu.

Uğur Biçer Biyografisi

Savaşçı dizisinde oynayan Uğur Biçer 26 Haziran 1988 senesinde İzmir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Oyunculuk eğitimi de alan oyuncu ilk tecrübesini Osmanlı Tokadı dizisinde yaşamıştı. Kiralık Aşk, Düşman Kardeşler, Güzel Köylü ve Hanım Köylü gibi dizilerde performansını devam ettiren d son olarak Savaşçı dizisinde Üst Çavuş Emre karakterini canlandırmıştı.