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Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağızhan Dikmen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağızhan Dikmen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağızhan Dikmen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:15
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağızhan Dikmen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Geçen bölümde Ertuğrıl Gazi’nin vefat etmesi seyircileri üzmüştü. Ertuğrul Gazi, toy düzenleyerek beyliğini kime bırakacağını söyleyecekti ancak vefat etti ve yeni beyin kim olacağı belirlenmedi.

Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcının oğlu kim, tarihte var mı?

Ertuğrul Gazi'nin ölümü ile Osman bey olacaktır. Ancak, beylik savaşı sona ermeyecektir. Gündüz, Dündar ve Savcı kendilerini bey olarak görmek istiyor. Eşlerinin baskısı altında herkes Osman'a düşmanlık duyar. Önceki bölümlerde Savcı’nın oğlu Bayhoca'nın geleceği tartışıldı, izleyiciler bu karakterin ne zaman geleceğini ve kimin canlandıracağını merak etti.

Kuruluş Osman'ın oğlu Bayhoca 40. bölüm'de diziye giriyor. Diziye girmesiyle beraber yeni aksiyon ve heyecan yaşanacak. Beylik meselesinde Osmanlı ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı ise merak edilmektedir. Gerçek tarihte Bayhoca diye birisi var mı? Kaç yaşında öldü? Oğuz'un Kayı boyuna sahip olan Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birisidir. Ermenibeli Savaşı sırasında genç yaşta şehit oldu. 1268-1284.

Kuruluş Osman, dev bütçesi ve güçlü oyuncu kadrosu sayesinde dizide yer alacak her karakteri özenle seçmektedir. Seçilen isimlerden önce çok sayıda eğitimden geçerler. Ata binmek ve kılıç kullanmak gibi. Yağızkan Dikmen diziye katılmadan önce birçok konuda ilerleme kaydetti. Ama dizide uzun süre kalacağını sanmıyoruz.

Yağızkan Dikmen Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterini canlandıran genç oyuncumuz Yağızkan Dikmen, Asla Vazgeçmem dizisindeki Emir karakteriyle ekranlar karşısına çıkmıştı. Rolü gereği hafızalarda yer bulamadı ancak Kuruluş Osman dizisinde daha çok tanınacak bu da onun için büyük bir fırsat olacak. 32 yaşındaki Yağızkan Dikmen, Haliç özel üniversitesi tiyatro ve oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ağır Roman Yeni Dünya, Cinayet ve Asla Vazgeçme gibi projelerde rol almıştır.



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Yağızhan DikmenBayhocaSavcıDiziKuruluş Osman
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