İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer'in yer aldığı diziler

16 Aralık 2020 tarihli Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer'in yer aldığı diziler haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 16 Çarşamba günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:06
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer'in yer aldığı diziler
Takip Et:

Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Kuruluş Osman seyirciler tarafından çok sevildi. Burak Özçivit’in Osman karakterini canlandırdığı dizi reytinglerde gün birincisi olarak zirveye oturdu. Dizide yer alan Bala Hatun karakteri ise savaşçı kişiliği ile seyirciden tam not aldı.

Tarihte Bala Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osman Bey’in ilk eşidir ve aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Tam adı Rabia Bala Hatun’dur. Bala Hatun, Osman Bey ile evlenir ve Alaeddin Paşa’nın annesidir. 1289 yılında doğdu ve 1324 yılında vefat etti. Bala Hatun’un kabri Bilecik’te bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir?

Ekranlarda ilk defa gördüğümüz Özge Törer hakkında fazla bir bilgi yer almıyor. 20’li yaşlarında olan Özge Törer, üniversite öğrencisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü 3. Sınıfta okumaktadır. Dizinin seçmelerinde hem oyunculuk kabiliyeti hem de güzelliği ile yapımcı Mehmet Bozdağ’ın dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Özge Törer İstanbul’da yaşamaktadır. Kuruluş Osman dizisi için özel olarak kılıç kullanma ve ata binme dersleri almıştır.

İlk dizisi olan Kuruluş Osman’da kendini göstermiş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer'in yer aldığı diziler
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
QNB Finansbank kredi kartında nakit avans nasıl kullanılır? Nakit avans hesaplama ve başvuru detayları
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü hakkında bilgiler
Kanal D Zümrüdüanka oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Zümrüdüanka dizisi Rüstem kimdir? Serhat Özcan'ın yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler
Nöbetçi noterler saat kaça kadar çalışıyor, kaça kadar açık? 2020 Nöbetçi noter çalışma saatleri
2020 PMYO başvurusu ne zaman? Polis alımı şartları neler?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh kimdir?
TV8 Masterchef Junior Türkiye başvuru yaş sınırı kaç?
Baraj Dizisi müzigi Sezen Aksu - Yaralı şarkısı sözleri
Kuruluş Osman dizisinin Çömlekçi İdris'i Bahtiyar Engin'in hayat hikayesi!
Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Mahir kimdir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.