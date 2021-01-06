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Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Törer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Törer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 06.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:06
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Törer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Kuruluş Osman seyirciler tarafından çok sevildi. Burak Özçivit’in Osman karakterini canlandırdığı dizi reytinglerde gün birincisi olarak zirveye oturdu. Dizide yer alan Bala Hatun karakteri ise savaşçı kişiliği ile seyirciden tam not aldı.

Tarihte Bala Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osman Bey’in ilk eşidir ve aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Tam adı Rabia Bala Hatun’dur. Bala Hatun, Osman Bey ile evlenir ve Alaeddin Paşa’nın annesidir. 1289 yılında doğdu ve 1324 yılında vefat etti. Bala Hatun’un kabri Bilecik’te bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir?

Ekranlarda ilk defa gördüğümüz Özge Törer hakkında fazla bir bilgi yer almıyor. 20’li yaşlarında olan Özge Törer, üniversite öğrencisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü 3. Sınıfta okumaktadır. Dizinin seçmelerinde hem oyunculuk kabiliyeti hem de güzelliği ile yapımcı Mehmet Bozdağ’ın dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Özge Törer İstanbul’da yaşamaktadır. Kuruluş Osman dizisi için özel olarak kılıç kullanma ve ata binme dersleri almıştır.

İlk dizisi olan Kuruluş Osman’da kendini göstermiş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:06
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