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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Açelya Özcan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Açelya Özcan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 17 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Açelya Özcan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
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