İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 17.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisinin Geyhatu'su Maruf Otajonov'un hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
17 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisindeki Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuruluş Osman dizisindeki Cerkutay karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin Teşkilat dizisiyle dikkat çekti
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2021
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı’nın yer aldığı diziler
Benim Adım Melek dizisinde Aslı karakterini Sinem Karel canlandırıyor
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.