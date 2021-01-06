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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 06-01-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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