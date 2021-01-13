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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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