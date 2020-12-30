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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 30.12.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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