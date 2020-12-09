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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan doğum tarihi

Gündemde ilgi odağı haline gelen 9 Aralık 2020 tarihli Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan doğum tarihi haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 09-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan doğum tarihi
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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