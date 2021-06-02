İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
Takip Et:

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.


Son Güncelleme: 02.06.2021 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakterini kim canlandırıyor? Maruf Otajonov biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem hakkında bilgiler
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini kim canlandırıyor? Olcay Yusufoğlu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay (Çağrı Şensoy) kimdir?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zamana ertelendi? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Akbank Anında hızlı 20.000 TL kredi
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Bir bilen bir pişiren programının sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları
Kanal D'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Seksenler dizi oyuncusu Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan hakkında bilgiler
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV dizi, film ve programları
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.