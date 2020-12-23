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Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 23 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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