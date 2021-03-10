İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler haberinde Mart 10 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 19:26
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak diziye Celal Al’ın Abdurrahman Alp karakteri ile girmesiyle birlikte izleyiciler bu karakter hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Abdurrahman Alp Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde çok büyük hizmetler veren komutanlardan olan Abdurrahman Alp, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum yeri ve senesi bilinmezken ölüm tarihi 1329 olarak bilinmektedir.

Abdurrahman Alp’in hizmeti Ertuğrul Bey ile başlamıştır. Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi için de hizmet etmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde oldukça önemli fetihler yapan Abdurrahman Alp Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olmaktaydı.

Celal Al Kimdir?

Celal Al 1982 senesinde doğmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim alan başarılı oyuncu 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile kariyerinde önemli bir noktaya gelmiştir. TRT 1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadıktan sonra Kuruluş Osman dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 10.03.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Celal AlAbdurrahman AlpKuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kaan Altay Köprülü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ne? Ahmet Yenilmez oynadığı diziler
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisindeki Peçenek Kızı karakteri kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, yaşı kaç?
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Mart 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Alkollü kolonya ve parfüm abdesti bozar mı? Abdesti bozan durumlar
Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek
Sağlık Bakanlığı online korona virüs testi nasıl, nereden yapılır?
Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri
Fındık fiyatları 27 Nisan Pazartesi fındık borsası fındık kaç lira?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin hayatı!
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.