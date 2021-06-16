İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 16-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:26
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak diziye Celal Al’ın Abdurrahman Alp karakteri ile girmesiyle birlikte izleyiciler bu karakter hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Abdurrahman Alp Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde çok büyük hizmetler veren komutanlardan olan Abdurrahman Alp, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum yeri ve senesi bilinmezken ölüm tarihi 1329 olarak bilinmektedir.

Abdurrahman Alp’in hizmeti Ertuğrul Bey ile başlamıştır. Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi için de hizmet etmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde oldukça önemli fetihler yapan Abdurrahman Alp Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olmaktaydı.

Celal Al Kimdir?

Celal Al 1982 senesinde doğmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim alan başarılı oyuncu 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile kariyerinde önemli bir noktaya gelmiştir. TRT 1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadıktan sonra Kuruluş Osman dizisine geçiş yapmıştır.


Son Güncelleme: 16.06.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Celal AlAbdurrahman AlpKuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Çağla Akalın kimdir?
Çağla Akalın kimdir?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakteri kimdir? Maruf Otajonov'un hayatı ve yer aldığı diziler
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Rüyada adet kanaması görmek ne demektir? Rüyada adet kanaması görmenin tabiri ve anlamı
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisindeki Turgay Güngör karakteri Kimdir? Kenan Ece dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy nerelidir?
Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı hakkında bilgiler
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? 2021 Hasta kabul sekreteri maaşları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Anneler 159. bölüm izle 3 Haziran 2021 Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D dizi, film ve programları
Rüyada böcek öldürme ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme anlamı
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.