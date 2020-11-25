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Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 25.11.2020 tarihli haberimizde Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.


Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:29
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Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
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