İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Kuruluş Osman dizi oyuncusu Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kuruluş Osman dizi oyuncusu Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Kuruluş Osman dizi oyuncusu Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:26
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak diziye Celal Al’ın Abdurrahman Alp karakteri ile girmesiyle birlikte izleyiciler bu karakter hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Abdurrahman Alp Kimdir?


Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde çok büyük hizmetler veren komutanlardan olan Abdurrahman Alp, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum yeri ve senesi bilinmezken ölüm tarihi 1329 olarak bilinmektedir.

Abdurrahman Alp’in hizmeti Ertuğrul Bey ile başlamıştır. Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi için de hizmet etmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde oldukça önemli fetihler yapan Abdurrahman Alp Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olmaktaydı.

Celal Al Kimdir?

Celal Al 1982 senesinde doğmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim alan başarılı oyuncu 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile kariyerinde önemli bir noktaya gelmiştir. TRT 1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadıktan sonra Kuruluş Osman dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Celal AlAbdurrahman AlpKuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakteri kimdir? Maruf Otajonov kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler
Fener Beşiktaş derbi maç hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Hangi futbolcunun oğludur?
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş oynadığı diziler
Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret ne zaman final yapacak?
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erdem Vurdem kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizi oyuncusu Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece hakkında bilgiler
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2020 ehliyet alımı ne kadar sürer?
Günlük burç yorumları 7 Temmuz 2019 Pazar - Astrolojik falınıza göre yaşantınızda neler olacak?
Rusya para birimi nedir? Rusya para birimi kaç TL'dir?
Kredi notu yükseltme yöntemleri nelerdir? En hızlı kredi notu nasıl yükselir?
Ses kısıklığına iyi gelecek doğal yöntemler
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe karakteri kimdir?
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.