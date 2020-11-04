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Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir? Tarihte Demirci Davut var mı? Ahmet Yenilmez hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisinin en çok sevilen karakterlerinden olan Demirci Davut'la ilgili araştırmalar devam ediyor. Sevilen karakteri kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor...

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:02
Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir? Tarihte Demirci Davut var mı? Ahmet Yenilmez hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’daki Demirci Davut karakteri dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performans ile beğenileri toplayan Demirci Davut karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor.

Kuruluş Osman Demirci Davut’u Canlandıran Ahmet Yenilmez Kimdir?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Demirci Davut karakterini Ahmet Yenilmez canlandırmaktadır. Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan Ahmet Yenilmez 1966 senesinde doğmuştur. Ordu’da doğan başarılı oyuncu üniversite senelerinde aldığı oyunculuk eğitimi ile dizi ve film dünyasına atılmıştır. Yenilmez daha önce pek çok tanıdık yapımda yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Ahmet Yenilmez’in yer aldığı tüm yapımlar seneleri ile birlikte sıralanmıştır.

  • Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020)
  • Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
  • Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
  • Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
  • Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
  • (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
  • Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)
  • Hür Adam,
  • Girdap,
  • The İmam,
  • Kınalı Kuzular  
  • Sevdam Gözlerinde Kaldı


Son Güncelleme: 04.11.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
ATVKuruluş OsmanDemirci DavutAhmet Yenilmez
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