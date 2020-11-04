Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir? Tarihte Demirci Davut var mı? Ahmet Yenilmez hakkında bilgiler

Kuruluş Osman Demirci Davut’u Canlandıran Ahmet Yenilmez Kimdir?
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Demirci Davut karakterini Ahmet Yenilmez canlandırmaktadır. Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan Ahmet Yenilmez 1966 senesinde doğmuştur. Ordu’da doğan başarılı oyuncu üniversite senelerinde aldığı oyunculuk eğitimi ile dizi ve film dünyasına atılmıştır. Yenilmez daha önce pek çok tanıdık yapımda yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Ahmet Yenilmez’in yer aldığı tüm yapımlar seneleri ile birlikte sıralanmıştır.
- Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020)
- Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
- Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
- Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
- Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
- (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
- Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)
- Hür Adam,
- Girdap,
- The İmam,
- Kınalı Kuzular
- Sevdam Gözlerinde Kaldı
Son Güncelleme: 04.11.2020 19:02