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Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

19:40 sularında basına yansıyan Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 16 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:40
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Demirci Ahmet karakterine hayat veren kişi Ahmet Yenilmez’dir. Usta oyuncu diziye ikinci sezonda dahil olurken izleyicilerden tam not aldı.

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında doğmuştur. Ordu doğumlu olan usta oyuncu aynı zamanda şairdir. Usta oyuncu ilk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yenilmez üniversitesi eğitimi sırasında oyuncu olmak istemiş ve bu nedenle üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri almıştır. Yenilmez yine bu dönemde kariyerine başlamış ve Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.

Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler

  • Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)
  • Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
  • Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
  • Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
  • Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
  • (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
  • Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)

Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:40
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Kuruluş OsmanDizi
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