Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez’in yer aldığı diziler

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Demirci Ahmet karakterine hayat veren kişi Ahmet Yenilmez’dir. Usta oyuncu diziye ikinci sezonda dahil olurken izleyicilerden tam not aldı.
Ahmet Yenilmez kimdir?
Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler
- Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)
- Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
- Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
- Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
- Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
- (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
- Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)
Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.
Son Güncelleme: 12.05.2021 19:40