İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 09.06.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:40
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Demirci Ahmet karakterine hayat veren kişi Ahmet Yenilmez’dir. Usta oyuncu diziye ikinci sezonda dahil olurken izleyicilerden tam not aldı.

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında doğmuştur. Ordu doğumlu olan usta oyuncu aynı zamanda şairdir. Usta oyuncu ilk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yenilmez üniversitesi eğitimi sırasında oyuncu olmak istemiş ve bu nedenle üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri almıştır. Yenilmez yine bu dönemde kariyerine başlamış ve Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.

Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler

  • Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)
  • Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
  • Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
  • Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
  • Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
  • (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
  • Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)

Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 09.06.2021 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine (Naz Göktan) kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı!
9 Haziran 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Sadakatsiz yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mıydı?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 8 Haziran 2021 Salı
sgk tüp bebek için gerekli evraklar 2021
My Dear Guardian dizi oyuncuları ve konusu
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Öztürk nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamları
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Haziran 2021 Çarşamba ATV dizi, film ve programları
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Asya karakterini kim canlandırıyor? Cansu Dere kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.