Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Demirci Ahmet karakterine hayat veren kişi Ahmet Yenilmez’dir. Usta oyuncu diziye ikinci sezonda dahil olurken izleyicilerden tam not aldı.

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler

Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)

Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)

Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)

Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)

(Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)

Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)

Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında doğmuştur. Ordu doğumlu olan usta oyuncu aynı zamanda şairdir. Usta oyuncu ilk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yenilmez üniversitesi eğitimi sırasında oyuncu olmak istemiş ve bu nedenle üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri almıştır. Yenilmez yine bu dönemde kariyerine başlamış ve Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.

Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.