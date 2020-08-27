ATV ekranlarında başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği ve Mehmet Bozdağ yapımcılığında ekranlara gelen Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın dahil oldu. İlk sezonu ile Çarşamba günlerinin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisinde Cüneyt Arkın’ın oyuncu kadrosuna katılması izleyicileri heyecanlandırdı.

Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi karaktere hayat verecek?

Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi olarak ekranlarda olacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rakamlarıyla büyük bir başarı elde etmişti. Bir süredir ekranlara uzak kalan Arkın, Eylül ayı itibariyle dizinin yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman dizi konusu ne?

Kuruluş Osman’da Kayı Obası’nı idare etmekte olan Dündar Bey, beyleriyle Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyaret edecektir. Tekfurun, Türklerle kurmuş olduğu yakın ilişkilerden rahatsız olan bu yapılanma harekete geçer. Kaleye Dündar Bey’i ziyaret eden Osman, gösterdiği kahramanlıklarla planları bozmaktadır.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali