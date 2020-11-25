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Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 25.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:35
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
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Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine hayat veren oyuncumuzun  asıl ismi Bahtiyar Engin’dir. Ordu’da 1965 yılında doğmuştur. Ordu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Birçok tiyatro dizi ve filmlerde yer almış olan usta oyuncumuz Bahtiyar Engin, Kuruluş Osman Çömlekçi İdris rolüyle Kayı Obasında esnaf rolüyle yeniden ekranlara gelmiştir.

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kayı Obasında Çömlek yapıp satan bir esnafı dizide oynayacaktır. Oyuncumuz instagram hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda 'Masum Bir Kayı Obalı Esnaf' açıklamasını yapmıştır.

Kurulu Osman Çömlekçi İdris rolüyle dizide olan Bahtiyar Engin, Üniversite bittikten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda rol alarak tiyatro aktörlüğünden başka sinema, televizyon ve seslendirme üzerinde de aktif olarak yer almaktadır. 

Bahtiyar Engin’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015

The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron’un seslendirmesi) – 2015[1]

Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014

Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014

Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014

Aşk Oyunu – 2014

Karınca Kapanı – 2014

Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013

Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013

Yalan Dünya – 2012

Keşanlı Ali Destanı – 2012

Crysis Warhead – 2009

Orada – 2009

Benim Annem Bir Melek – 2008


Kollama-2008

Kabadayı-2007

Göbek Bağı – 2007

Semum – 2007

Avrupa Yakası (dizi) – 2006

Hokkabaz- 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006

İnşaat – 2003

Vizontele Tuuba – 2003

Ölümsüz Aşk – 2003

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000

Üzgünüm Leyla – 2000

Parça Pinçik – 2000

Bizim Çocuklar – 2000

Yılan Hikayesi – 1999

Laleli’de Bir Azize – 1998

Tatlı Kaçıklar – 1996

Çiçek Taksi – 1995

Şaban Askerde – 1993

Teleflaş – 1992

İz Peşinde – 1989

Hanım – 1988



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:35
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DiziKuruluş Osman
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