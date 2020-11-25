Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Bahtiyar Engin’dir. Ordu’da 1965 yılında doğmuştur. Ordu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Birçok tiyatro dizi ve filmlerde yer almış olan usta oyuncumuz Bahtiyar Engin, Kuruluş Osman Çömlekçi İdris rolüyle Kayı Obasında esnaf rolüyle yeniden ekranlara gelmiştir.
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kayı Obasında Çömlek yapıp satan bir esnafı dizide oynayacaktır. Oyuncumuz instagram hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda 'Masum Bir Kayı Obalı Esnaf' açıklamasını yapmıştır.
Kurulu Osman Çömlekçi İdris rolüyle dizide olan Bahtiyar Engin, Üniversite bittikten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda rol alarak tiyatro aktörlüğünden başka sinema, televizyon ve seslendirme üzerinde de aktif olarak yer almaktadır.
Bahtiyar Engin’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015
The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron’un seslendirmesi) – 2015[1]
Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014
Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014
Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014
Aşk Oyunu – 2014
Karınca Kapanı – 2014
Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013
Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013
Yalan Dünya – 2012
Keşanlı Ali Destanı – 2012
Crysis Warhead – 2009
Orada – 2009
Benim Annem Bir Melek – 2008
Kabadayı-2007
Göbek Bağı – 2007
Semum – 2007
Avrupa Yakası (dizi) – 2006
Hokkabaz- 2006
Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006
İnşaat – 2003
Vizontele Tuuba – 2003
Ölümsüz Aşk – 2003
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000
Üzgünüm Leyla – 2000
Parça Pinçik – 2000
Bizim Çocuklar – 2000
Yılan Hikayesi – 1999
Laleli’de Bir Azize – 1998
Tatlı Kaçıklar – 1996
Çiçek Taksi – 1995
Şaban Askerde – 1993
Teleflaş – 1992
İz Peşinde – 1989
Hanım – 1988