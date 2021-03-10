İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

10 Mart 2021 Çarşamba gününün önemli manşetlerinden Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

10 Mart 2021 Çarşamba 19:35
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine hayat veren oyuncumuzun  asıl ismi Bahtiyar Engin’dir. Ordu’da 1965 yılında doğmuştur. Ordu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Birçok tiyatro dizi ve filmlerde yer almış olan usta oyuncumuz Bahtiyar Engin, Kuruluş Osman Çömlekçi İdris rolüyle Kayı Obasında esnaf rolüyle yeniden ekranlara gelmiştir.

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kayı Obasında Çömlek yapıp satan bir esnafı dizide oynayacaktır. Oyuncumuz instagram hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda 'Masum Bir Kayı Obalı Esnaf' açıklamasını yapmıştır.

Kurulu Osman Çömlekçi İdris rolüyle dizide olan Bahtiyar Engin, Üniversite bittikten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda rol alarak tiyatro aktörlüğünden başka sinema, televizyon ve seslendirme üzerinde de aktif olarak yer almaktadır. 

Bahtiyar Engin’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015

The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron’un seslendirmesi) – 2015[1]

Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014

Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014

Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014

Aşk Oyunu – 2014

Karınca Kapanı – 2014

Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013

Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013

Yalan Dünya – 2012

Keşanlı Ali Destanı – 2012

Crysis Warhead – 2009

Orada – 2009

Benim Annem Bir Melek – 2008

Kollama-2008

Kabadayı-2007

Göbek Bağı – 2007

Semum – 2007

Avrupa Yakası (dizi) – 2006

Hokkabaz- 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006

İnşaat – 2003

Vizontele Tuuba – 2003

Ölümsüz Aşk – 2003

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000

Üzgünüm Leyla – 2000

Parça Pinçik – 2000

Bizim Çocuklar – 2000

Yılan Hikayesi – 1999

Laleli’de Bir Azize – 1998

Tatlı Kaçıklar – 1996

Çiçek Taksi – 1995

Şaban Askerde – 1993

Teleflaş – 1992

İz Peşinde – 1989

Hanım – 1988



Son Güncelleme: 10.03.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Cavidan karakterini kim canlandırıyor? Meltem Baytok kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kaan Altay Köprülü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ne? Ahmet Yenilmez oynadığı diziler
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?
Kredi kartı borcumu ödeyemiyorum diyenler için bankaların 60 ay vadeli borç transferi ve borç kapatma kredisi kampanyaları
Waffle nasıl yapılır? Evde waffle nasıl yapılır?
Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti
Ramazan’da tutulmayan oruç için ödenmesi gereken para ne kadar?
Kuruluş Osman dizisine katılan Sezanur Sözen kimdir? Eftalya karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir? Flatyos Gerçek tarihte var mı?
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin’nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini Erkan Avcı canlandırıyor
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.