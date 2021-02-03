Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler

ATV’de ikinci sezonuna başlayan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı gibi ünlü oyuncuların rol almaya başladığı Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin son bölümünde Bahtiyar Engin de rol aldı. Bahtiyar Engin Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterini canlandırıyor.

Bahtiyar Engin Kimdir?

Bahtiyar Engin, Türk tiyatro ve sinema sektöründe tanınan isimler arasında yer alıyor. Engin 1965 yılında dünyaya geldi ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2006 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu’na giren ünlü oyuncu, dizi ve sinema filmlerinde çeşitli roller aldı.

Jet Sosyete

Hayati ve Diğerleri

Ali Baba ve Yedi Cüceler

Ulan İstanbul

Pek Yakında

Kurtlar Vadisi Pusu

Aşk Oyunu

Karınca Kapanı

Galip Derviş

Ben Onu Çok Sevdim

Yalan Dünya

Keşanlı Ali Destanı

Crysis Warhead

Orada

Benim Annem Bir Melek

Kollama

Kabadayı

Göbek Bağı

Semum

Avrupa Yakası

Hokkabaz

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç

İnşaat

Vizontele Tuuba

Ölümsüz Aşk

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Üzgünüm Leyla

Parça Pinçik

Bizim Çocuklar

Yılan Hikayesi

Laleli’de Bir Azize

Tatlı Kaçıklar

Çiçek Taksi

Şaban Askerde

Teleflaş

İz Peşinde

Hanım

Bahtiyar Engin’in rol aldığı dizi ve sinema filmleri şunlardır:

Bahtiyar Engin’in rol aldığı tiyatrolar şunlardır: