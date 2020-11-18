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Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:16
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir?
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ATV’de ikinci sezonuna başlayan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı gibi ünlü oyuncuların rol almaya başladığı Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin son bölümünde Bahtiyar Engin de rol aldı. Bahtiyar Engin Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterini canlandırıyor.

Bahtiyar Engin Kimdir?

Bahtiyar Engin, Türk tiyatro ve sinema sektöründe tanınan isimler arasında yer alıyor. Engin 1965 yılında dünyaya geldi ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2006 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu’na giren ünlü oyuncu, dizi ve sinema filmlerinde çeşitli roller aldı.


Bahtiyar Engin’in rol aldığı dizi ve sinema filmleri şunlardır:

  • Jet Sosyete
  • Hayati ve Diğerleri
  • Ali Baba ve Yedi Cüceler
  • Ulan İstanbul  
  • Pek Yakında
  • Kurtlar Vadisi Pusu
  • Aşk Oyunu
  • Karınca Kapanı
  • Galip Derviş
  • Ben Onu Çok Sevdim
  • Yalan Dünya
  • Keşanlı Ali Destanı
  • Crysis Warhead
  • Orada
  • Benim Annem Bir Melek
  • Kollama
  • Kabadayı
  • Göbek Bağı
  • Semum
  • Avrupa Yakası
  • Hokkabaz
  • Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç
  • İnşaat
  • Vizontele Tuuba
  • Ölümsüz Aşk
  • Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
  • Üzgünüm Leyla
  • Parça Pinçik
  • Bizim Çocuklar
  • Yılan Hikayesi
  • Laleli’de Bir Azize
  • Tatlı Kaçıklar
  • Çiçek Taksi
  • Şaban Askerde
  • Teleflaş
  • İz Peşinde
  • Hanım

Bahtiyar Engin’in rol aldığı tiyatrolar şunlardır:

  • Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
  • Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Doğum günü Partisi
  • Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
  • Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Can Tarlası :  Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu
  • Danton’un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Kedi İle Palyaço
  • Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Evliya Çelebi
  • Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Ne Hepsi Ne Hiçbiri
  • Pencere
  • Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
  • Monserrat
  • Kara Komplo
  • Büğülü Göl
  • Altı Derece Uzak
  • Gölgenin Canı
  • Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Mavi Masal
  • Barışa Şans Verin
  • Cennetlik Kaynana
  • Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
  • Bebek Uykusu
  • Kasabamız
  • Hamlet : William Shakespeare
  • Üç Kızkardeş : Anton Çehov
  • Yalancı
  • Barış
  • Keloğlan
  • Para
  • Kollama

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
DiziBahtiyar EnginÇömlekçi İdrisKuruluş Osman
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