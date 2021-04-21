Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın sevilen karakterlerinden Cerkutayın yararlanması sonrasında birçok izleyici ‘Cerkutay öldü mü?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Cerkutay öldü mü?

Çağrı Şensoy kimdir?

Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay, Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken karakterler arasında yerini alıyor., 55.bölümünde yaralanıyor. Fakat Cerkutayın ölüp ölmediği belirsizliği yeni bölümünde cevap bulacak.

17 Nisan 1986 senesinde İstanbul'da doğan Çağrı Şensoy, liseyi 2000-2004 seneleri arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümünde tamamladı. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı. Birçok dizi ve filmde rol alan Şensoy, şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini canlandırmaktadır.