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Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Gerçek adı nedir? Çağrı Şensoy nereli kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisine Cerkutay karakteriyle Çağrı Şensoy dahil oldu Dizinin sevenleri Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, gerçek adı nedir ve Çağrı Şensoy nereli sorularını araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:31
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Gerçek adı nedir? Çağrı Şensoy nereli kaç yaşında?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  


Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 18:31
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DiziATV
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