İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi, kritik gelişmeleriyle 09.06.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:20
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  

Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi

Popüler Haberler

Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisine katılan Kenan Ece kimdir? Turgay Güngör karakteri kimdir?
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sadakatsiz dizisindeki Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi!
Sadakatsiz Asya karakterini kim canlandırıyor? Cansu Dere kimdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Yüzleşme sunucusu? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
8 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
9 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 9 Haziran 2021 Çarşamba
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2021 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.