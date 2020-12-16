Kuruluş Osman Cerkutay gerçek tarihte kimdir var mı?

Kuruluş Osman Dizisi geçen hafta yayınladığı bölümle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında seyircisi ile bir araya gelen dizinin karakterlerinden Cerkutay’ın Müslüman olup olmadığı seyirci tarafından merak edilmekte.

Dizinin fan kitlesi Cerkutay karakterine hayat veren oyuncumuz hakkında bilgi arayışı içerisine girmekte. Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy can vermekte.

CERKUTAY TARİHTE KİMDİR VAR MI?

Tarihte Cerkutay, Mogol komutan olan Balgayın yardımcısı, sağ koludur ve aynı zamanda bir Mogol askeridir. Komutanı olan Balgayın yanına girerek Türk obalarına baskın yapan askerler arasındadır.

CERKUTAY DİYE BİRİSİ TARİHTE VAR MI?

Çeşitli kaynaklarda araştırmalar yapılmıştır fakat kesin bir sonuca varılmamıştır.

Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2000 – 2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro üzerine eğitim aldığı lise öğrenimini tamamlayan Çağrı Şensoy, sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002 – 2006 yılları arasında Tiyatro Kedi kadrosunda pek çok oyunda oyuncu olarak görev aldı. 2009 – 2012 yılları arasında Kenter Tiyatrosu çatısı altında “Cimri” ve “Ölümüne” oyunlarında; 2012 – 2016 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Çehov Makinesi oyununda rol aldı. 2008 yılından itibaren, kurucusu olduğu SBR bünyesinde “Düşlerimle Düştüm”, “Ateş Yüzlü”, “Tesir” ve “Sağanak” oyunlarının yönetmenliğini yaptı.

Ölüm Çiçekleri Saraybosna, Çakıl Taşları, Mazi Kalbimde Yaradır, Derin Düşünce, Meddah, Aşkın Kanunu, Kendinol, Günahkar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Çağrı Şensoy, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Cerkutay karakterine hayat vermektedir. Çağrı Şensoy, 1.79 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.