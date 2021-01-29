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Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Yiğit Uçan hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. En son 41.bölümü ile ekrana gelen dizinin Boran Alp karakterini gerçek hayatta kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Ocak 2021 Cuma 20:27
Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Yiğit Uçan hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Boran Alp karakterine Yiğit Uçan hayat vermektedir.

Yiğit Uçan kimdir?

11 Aralık 1987’de İstanbul’da doğan Yiğit Uçan, 50.Yıl Lisesi’nden mezundur. Üniversiteyi açıktan okuyan Uçan, Bosna Herseklidir. 2012 yılında Betül Uçan ile dünya evine giren oyuncunun iki çocuğu vardır. 170 cm boya ve 72 kiloya sahip olan Yiğit Uçan, Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterini canlandırmaktadır.

Yiğit Uçan’ın rol aldığı yapımlar:

Filinta Bin Yılın Şafağında

Muhteşem Yüzyıl:Kösem

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Söz

Mehmetçik Kutlu Zafer

Kuruluş Osman



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:27
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KuruluşosmanBoranalp
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