Kuruluş Osman Bayhoca kimdir gerçek adı ne? Bayhoca nasıl öldü, kim öldürdü?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın bu haftaki bölümünde Bayhoca gündem oldu. Osman Gazi’nin abisi Savcı Bey’in oğlu olan Bayhoca intenette sıkça aranan isimler arasında yer aldı.

Tarihte Bayhoca kim?

Bayhoca ne zaman ve nasıl öldü?

Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey, İnegöl), Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup, Saru Batu Savcı Bey’in ilk oğludur. Osman Bey’in de yeğenidir. Annesi ise Lena Hatun.

Bayhoca, 16 yaşındayken Ermeni Beli Muharebesi (1284) sırasında İnegöl’e ait Hamzabey İlçesi’nde vefat etmiştir.

Yağızkan Dikmen kim?

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterine Yağızkan Dikmen hayat vermektedir. Oyuncu 1988 yılı Ocak ayında İstanbul’da doğmuştur. Oyuncu Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yağızkan Dikmen Survivor yarışmasında yarışmacı olan Yiğit’in kardeşidir.