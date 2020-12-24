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Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisine yeni bir karakter daha dahil oluyor. Dizide Savcı Bey'in oğlu olan Bayhoca karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Bayhoca, aynı zamanda Osman Bey'in de yeğenidir.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:12
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey’in oğlu olan Bayhoca’ya kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Bayhoca karakteri Savcı Bey’in oğlunu canlandırmaktadır.

Savcı Bey’in Oğlu Bayhoca Kimdir?

Savcı Bey’in oğlu olan Bayhoca 1268 yılında dünyaya gelmiştir. Ertuğrul Gazi’nin torunu olan Bayhoca aynı zamanda Osmanlı’nın kurucusu olan Osman Bey’in de yeğenidir. Bayhoca 1284 yılında Hamzabey’de Emrenibeli Savaşı’nda hayatını kaybetmişti.

Kuruluş Osman Bayhoca Karakterine Kim Hayat Verecek?

Diziye yeni dahil olacak olan isimlerden birisi Bayhoca’dır. Dizide Bayhoca karakterine kimin hayat vereceği henüz belli değildir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde canlandıracak isim de belli olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:12
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Anahtar Kelimeler:
KuruluşosmanSavcıBeyBayhoca
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