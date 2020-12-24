Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey’in oğlu olan Bayhoca’ya kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Bayhoca karakteri Savcı Bey’in oğlunu canlandırmaktadır.
Savcı Bey’in Oğlu Bayhoca Kimdir?
Kuruluş Osman Bayhoca Karakterine Kim Hayat Verecek?
Diziye yeni dahil olacak olan isimlerden birisi Bayhoca’dır. Dizide Bayhoca karakterine kimin hayat vereceği henüz belli değildir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde canlandıracak isim de belli olacaktır.
Son Güncelleme: 24.12.2020 01:12