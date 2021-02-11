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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi, öldü mü?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:10
Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi, öldü mü?
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ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın sevilen karakterlerinden biri olan Bamsı beyi Nurettin Sönmez canlandırmaktadır. İzleyiciler Bamsı karakterine can veren Nurettin Sönmez’in kim olduğunu merak ediyor. Kuruluş Osman’ın yayınlanacak yeni bölümünde Bamsı bey tuzağa düşürülüyor. Tuzağa düşen Bamsı ağır darbe alıyor. Fragmanı izleyen seyirciler Bamsı beyin diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediyor. Tuzağa düşen Bamsı Beyin diziden çıkıp çıkmayacağı ile alakalı net bir açıklama yapılmadı. İlerleyen bölümlerde konu açıklığa kavuşacaktır.

Nurettin Sönmez kimdir?

24 Temmuz 1978 İstanbul doğumlu olan oyuncu eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği ile başlamış ardından Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde devam etmiştir.

Ekran karşısına ilk defa Mavi Kelebekler dizi ile çıkmıştır. Ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almıştır. Şimdiler de ise Kuruluş Osman’da yer almaktadır.

Nurettin Sönmez’in yer aldığı projeler

2019 Kuruluş Osman Bamsı Bey rolü

2014 Diriliş:Ertuğrul Bamsı Bey rolü

2013 Tatar Ramazan dizisi Ulvi rolü

2013 Osmanlı'da Derin Devlet dizisi Gaddar Ali rolü

2012 Bir Zamanlar Osmanlı dizisi Gaddar Ali rolü

2011 Mavi Kelebekler dizisi rolü

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
ATVKuruluşosmanOsmanBeyBamsıBey
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