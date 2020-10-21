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Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osmanlı yeni sezon fragmanında Bamsı karakterinin görülmemesi üzerine izleyiciler 'Kuruluş Osman Bamsı neden yok ve Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?' tartışmalarına başladı. İşte Kuruluş Osman Bamsı Alp karakterinin akıbeti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 21:01
Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
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ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi ekranlarda büyük bir ilgiyle izleniyor. Diziye henüz katılan yeni karakterlerin yanı sıra diziden ayrılan karakterler de son dönemde dikkat çekerken, yeni bölümde Bamsı karakterinin görülmemesi üzerine tartışmalar başladı.

Kuruluş Osman Bamsı karakteri neden yok?


Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez ilk defa seyircilerin karşısına çıktı

Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanında Bamsı Alp’e hayat veren Nurettin Sönmez’in olmayışı dikkatleri çekti. Diriliş Ertuğrul sonrasında Kuruluş Osman’da rol alan Sönmez’in yeni sezonda yer almayacağı konuşulmaktaydı.

Bamsı karakteri ile Sönmez, ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde yer alacak. Nurettin Sönmez ile Didem Balçın’ın diziye ilerleyen haftalarda dahil olacağı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:04
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Kuruluş OsmanKuruluş Osman Bamsı Alp Neden Yok
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