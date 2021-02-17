Kuruluş Osman Bamsı Beyrek ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılacak mı?

Atv kanalının Çarşamba günlerinin vazgeçilmez tarih dizisidizisindekarakterine hayat veren Nurettin Sönmez son olarak da Trt1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştır.Dizinin yeni yayınlanan fragmanında merak edilen konulardan birisi Bamsı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı.Henüz resmi açıklama yapılmayan dizide Sönmez’in karakterinin diziden çıkması hakkında bir bilgi bulunmuyor.