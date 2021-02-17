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Kuruluş Osman Bamsı Beyrek ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılacak mı?

Kuruluş Osman dizisi ana karakteri olan Bamsı Beyrek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını haberimizden öğrenebilirsiniz

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:43
Kuruluş Osman Bamsı Beyrek ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılacak mı?
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Atv kanalının Çarşamba günlerinin vazgeçilmez tarih dizisi Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez son olarak da Trt1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştır.Dizinin yeni yayınlanan fragmanında merak edilen konulardan birisi Bamsı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı.Henüz resmi açıklama yapılmayan dizide Sönmez’in karakterinin diziden çıkması hakkında bir bilgi bulunmuyor.




Son Güncelleme: 17.02.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanBamsı Beyrek
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