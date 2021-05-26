Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?

İkinci sezonu ile de büyük ilgi toplayan Kuruluş Osman'nın tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in düğünü, Togay'ın obaya baskını derken Bamsı Bey ağır şekilde yaralı düşer.

Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor?

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için hazırlıklar yapılmaya başlanır. Evlilik için Kayı Obası'nda düğün toyu toplanır. Uç bölgesinin Türk beylerinin de yer aldığı düğün bir hayli görkemli geçer.Bir yandan Bala Hatun bu evliliği onaylamak için acısını içine gömmeye çalışır. Mevsimin de yaklaşmasıyla düğün toyu sonrasında Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesi zamanı da gelir. Obada hazırlıklar devam ederken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmadan cayarak Osman Bey'e saldırma planı yapar.

Osman Bey, Söğüt'te bazı işlerini yoluna koymak için geride kalır.Daha sonra Togay yönetimindeki Moğolların tarafından saldırıya uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu olan Bamsı Bey, Togay saldırısıyla ağır şekilde yaralanır. Durumu öğrenen Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısına karşı harekete geçer.

https://youtu.be/_4coXClNxt0