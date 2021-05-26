Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?

İkinci sezonu ile de büyük ilgi toplayan Kuruluş Osman'nın tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in düğünü, Togay'ın obaya baskını derken Bamsı Bey ağır şekilde yaralı düşer.
Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor?
Osman Bey, Söğüt'te bazı işlerini yoluna koymak için geride kalır.Daha sonra Togay yönetimindeki Moğolların tarafından saldırıya uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu olan Bamsı Bey, Togay saldırısıyla ağır şekilde yaralanır. Durumu öğrenen Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısına karşı harekete geçer.
https://youtu.be/_4coXClNxt0
Son Güncelleme: 26.05.2021 18:56