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Kuruluş Osman Bala Hatunun çocuğu var mı, olacak mı? Bala Hatunun gerçek tarihte çocukları var mıydı?

ATV’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman’da heyecan giderek artıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ekranlara gelen Kuruluş Osman, tüm hızıyla devam ediyor. Dizide merak edilen sorulardan bir tanesi, Bala Hatun’un çocuğunun olup, olmayacağı. Gerçekte Bala Hatun’un çocuğu var mıydı? İşte detaylar...

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
Kuruluş Osman Bala Hatunun çocuğu var mı, olacak mı? Bala Hatunun gerçek tarihte çocukları var mıydı?
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ve Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu Osman’ı konu alan dizi, çarşamba akşamları saat 20:00’de, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizini başrol karakteri Osman Gazi’yi, Burak Özçivit canlandırıyor. Osman Bey’in hanımı Bala Hatun’u ise güzel oyuncu Özge Törer canlandırıyor.

 

Son yayınlanan bölümlerin ekrana gelmesiyle birlikte, diziyi takip edenlerin kafasında bir soru oluştu. Dizide bulunan ve Osman Gazi ile evli olan Bala Hatun’un çocuğunun olup olmayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

 

Osman Bey ve Bala Hatun çocuklarının olmasını çok istiyor ama çocukları olmuyor. Bu sebepten dolayı Bala Hatun, Osman Bey’in başka biriyle daha evlenmesini ve çocuğunun olmasını istiyor. Osman Bey’in başka biriyle evlenip evlenilmeyeceği merak ediliyordu. Osman Bey, Malhun Hatun’la anlaşmalı olarak evlenmeye karar verdi.

 

Bala Hatun’un gerçekte çocuğu oluyor mu?

 

Osman Gazi iki tane evlilik yapıyor ve Orhan Gazi, Çoban Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Bazarlu Bey, Alaeddin Bey, Şehzade Ertuğrul ve Fatma Melek Hatun adında toplam 8 çocuğu oluyor. Bu çocuklardan bir tanesinin annesi, Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun olarak tarihi kaynaklarda yazıyor. Alaeddin Bey, Osman Gazi ve Bala Hatun’un çocuğu olarak bilinmekte. Diğer çocukların hepsinin annesi Malhun Hatun olarak geçmektedir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiriliş ErtuğrulKuruluş OsmanBala HatunBurak Özçivitözge Törer
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