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Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!

ATV'nin en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünden sonra Özge Törer'in diziden ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü merak konusu oldu. İşte Bala Hatun'un akıbeti.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:57
Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!
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Atv’nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Kuruluş Osman’da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra Bala karakterine hayat veren Özge Törer’in diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Alınan bilgilere göre Bala Hatun’un ölmediği ve Özge Törer’in diziden ayrılmayacağı öğrenildi.

Özge Törer kimdir?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde sürdürmektedir. Kuruluş Osman dizisi, güzel oyuncunun ilk dizi deneyimidir. Dizide Bala Hatun gibi önemli bir karakteri canlandıran Özge Törer, 1.68 metre boyunda ve 56 kilodur.



Son Güncelleme: 04.03.2020 23:57
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