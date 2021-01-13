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Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi, Özge Törer diziden ayrılacak mı? Bala Hatun gerçek tarihte ne zaman öldü?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala Hatun'un zehirlendiğini gören seyirciler Bala Hatun'un yaşayıp yaşamayacağını merak etti ve araştırmaya başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi, Özge Törer diziden ayrılacak mı? Bala Hatun gerçek tarihte ne zaman öldü?
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Atv ekranlarında yayınlanan izleyicilerin beğeniyle takip ettiği tarih dizisi olan Kuruluş Osman’ın 41. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 40. bölümünde toy toplantısı sırasında Savcı’nın ve Dündar Bey’in kendilerini kurtarmak için birbirini sırtından vurması sonucunca Kayı Boyu hükümdarı olan Ertuğrul Gazi’nin yerine Osman Bey geçmiştir. Bu durum oba içinde sevinç ve coşkuya sebep olurken Savcı, Dündar Bey ve eşlerinin içindeki öfkenin büyümesine sebep oldu.

Bala Hatun ölecek mi?

Bölüm sonunda Osman Bey, Ertuğrul Gazi’nin emanetlerini almak için sefere çıkma kararı alır. Osman Bey’in Kayı boyunun hakanı olması Tarhun Hatun’u Osman Bey’in hatunu olmak için daha çok heveslendirir. Ancak bir engel vardır bu engel de Bala Hatundur. Bu sebeple Tarhun Hatun, Bala Hatun’u öldürmek için aşına zehir katar. Fragmanda yayınlanan bu sahne izleyicilere Bala Hatun ölecek mi? Tarihi olarak Bala Hatun ne zaman ölmüştür? sorularını araştırmasına sebep olmuştur.

Bala Hatun’un tarihte doğum tarihi 1256 ölüm tarihi ise 1324’tür. Bu sebeple dizinin senaryosu tarihle doğru orantıda giderse Bala Hatun ölmeyecektir. Tarhun Hatun amacına ulaşamayacak ve planları su yüzüne çıkacaktır.

Bala Hatun’u kim canlandırmaktadır?

Bala Hatun karakterine hayat veren oyuncu Özge Törer’dir. 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Törer, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nde Sahne Sanatları bölümünde okumaktadır. Oyunculuk hayatına Kuruluş Osman dizisiyle başlamıştır. Törer, seyircilerin beğenisini çeken iyi bir oyunculuk sergilemektedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:15
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ATVKuruluş Osman
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