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Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?

Yeni sezonun en çok takip edilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümü de heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından “Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?” soruları sorulmaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler.

14 Aralık 2019 Cumartesi 23:00
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?
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Kuruluş Osman reytinglerin zirvesindeki yerini koruyor. Dizinin her bölümü merakla beklenirken 5. bölümü ile 18 Aralık Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

5. bölümde Bala Hatun’un başı dertte. Dizide bir ayrılık mı olacak merakla bekleniyor. Osman “Gün Şahadet Günüdür” sözleriyle kılıcını çekecek.

Dizinin yapım, proje tasarımı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ yapıyor. Dizinin genel yönetmenliği ve başrolünü ise Burak Özçivit yapmakta.

Dizinin son bölümünde Bamsı Bey’in oğlu Aybars’ın intikamını almaya giden Osman Bey yolda Şeyh Edebalı ile karşılaşır. Diğer yandan Kulucuhisar kalesi komutanı Kalanoz, Margarite Manastırı keşişi Yannis ile tanışır. Kalanoz Yannis ise bir olup Edebalı’nın kızını kaçırmıştır.

Bu olayda kendilerine yardım etmeleri için Katalan savaşçıları kullandılar. Osman ise Teokles’i kaçırmaya çalışan Batur Alp ile oba meydanında karşılaşmış ve ona cezasını vermiştir.

Dizi ilk bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer almıştır. Dizi kaliteli prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.



Son Güncelleme: 14.12.2019 23:00
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