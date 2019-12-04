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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Törer rol aldığı yapımlar ve biyografisi

İlk bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi seyirci tarafından çok beğenildi. İzleyiciler dizinin Bala Hatun karakteri merak etmeye başladı. Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, gerçek adı nedir sorularına yanıt verdik. İşte Özge Törer’in rol aldığı yapımlar ve biyografisi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 20:48
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Törer rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Kuruluş Osman seyirciler tarafından çok sevildi. Burak Özçivit’in Osman karakterini canlandırdığı dizi reytinglerde gün birincisi olarak zirveye oturdu. Dizide yer alan Bala Hatun karakteri ise savaşçı kişiliği ile seyirciden tam not aldı.

Tarihte Bala Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osman Bey’in ilk eşidir ve aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Tam adı Rabia Bala Hatun’dur. Bala Hatun, Osman Bey ile evlenir ve Alaeddin Paşa’nın annesidir. 1289 yılında doğdu ve 1324 yılında vefat etti. Bala Hatun’un kabri Bilecik’te bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir?

Ekranlarda ilk defa gördüğümüz Özge Törer hakkında fazla bir bilgi yer almıyor. 20’li yaşlarında olan Özge Törer, üniversite öğrencisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü 3. Sınıfta okumaktadır. Dizinin seçmelerinde hem oyunculuk kabiliyeti hem de güzelliği ile yapımcı Mehmet Bozdağ’ın dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Özge Törer İstanbul’da yaşamaktadır. Kuruluş Osman dizisi için özel olarak kılıç kullanma ve ata binme dersleri almıştır.

İlk dizisi olan Kuruluş Osman’da kendini göstermiş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.



Son Güncelleme: 04.12.2019 20:48
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