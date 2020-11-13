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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş ve Seda Yıldız gibi isimlerin yer aldığı dizide Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun'u Açelya Özcan canlandırmaktadır.

13 Kasım 2020 Cuma 04:01
Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.


Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 13.11.2020 04:01
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AyşehatunAçelyaözcan
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