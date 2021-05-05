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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi

Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü de gündemde! Siz de Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi haberi için 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:29
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AçelyaözcanAyşehatun
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