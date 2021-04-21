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Kuruluş Osman Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Osman Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? haberimize göz atabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:31
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AçelyaözcanAyşehatun
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