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Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Ayaz Alp gerçek tarihte var mıydı, nasıl öldü?

ATV kanalında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncusu Atilla Güzel’in yeni bölümlerinde öleceği hakkında söylentileri çıktı. Ayaz Alp karakterine can veren Atilla Güzel, dizinin sevilen oyuncularından biri.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:41
Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Ayaz Alp gerçek tarihte var mıydı, nasıl öldü?
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Kuruluş Osman dizisinde oyuncu olan Atilla Güzel, başarılı bir güreşçi olan Ayaz Alp karakterini canlandırıyor. Ayaz Alp, karakterinin ise diziden ölerek ayrılacağı haberleri çıktı.

Dizi de Flatyos karakteri tarafından öldüren Ayaz Alp’in diziden ölerek ayrıldığı doğrulandı. Tarihte Ayaz Alp’in gerçekten var olup olmadığı bilinmezken, dizi de Osman Bey’in yanında yer almakta.

Kuruluş Osman dizisinde Ayaz Alp, karakterini canlandıran Attila Güzel, aslında güreş sporuyla ilgilenmektedir. 2006 yılında Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası’nda altın madalya ve Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştır.

Kuruluş Osman’da Ayaz Alp rolünü canlandıran Atilla Güzel, oyunculuktan ziyade güreş ile tanınan başarılı bir sporcudur. 2006 Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası’da altın madalya, 2008 yılında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak 2008 Yaz Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etmiştir.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:41
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanDiziATVAyaz AlpAtilla Güzel
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