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Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?

Atv de yayınlanan ve izleyicisi tarafından sıkı takipte olunan Kurtuluş Osman dizisinden üzücü haber geldi. Diziye vedan eden isim merakla beklenmekte. Kurtuluş Osman dizisine veda eden oyuncu kimdir?

10 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?
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Ekranların sevilen dizilerinden Kurtuluş Osman dan üzücü haber geldi. Atv kanalında izleyicisi ile buluşan dizide veda eden oyuncunun kim oluğu merak edilmekte. Oyuncu kadrosu ve tarihi konusu ile oldukça rağbet gören kurtuluş Osman dizisini izleyicisi kitlesi her hafta merakla beklemekte. Bu hafta neler olacağı konusunda tahmin yürütmektedir.

Diziye ilk sezon bölümlerinde dahil olan Atilla Güzel, Ayaz Alp karakterine can vermekteydi.

Ayaz alp karakteri dizideki Flatyus tarafından yani yetenekli oyuncumuz Seçkin Özdemir tarafından şehit edilerek Kurtuluş Osman dizisine veda etti.



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:00
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KurtuluşosmanATV
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