Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizilerinden Kurtuluş Osman dan üzücü haber geldi. Atv kanalında izleyicisi ile buluşan dizide veda eden oyuncunun kim oluğu merak edilmekte. Oyuncu kadrosu ve tarihi konusu ile oldukça rağbet gören kurtuluş Osman dizisini izleyicisi kitlesi her hafta merakla beklemekte. Bu hafta neler olacağı konusunda tahmin yürütmektedir.

Diziye ilk sezon bölümlerinde dahil olan Atilla Güzel, Ayaz Alp karakterine can vermekteydi.

Ayaz alp karakteri dizideki Flatyus tarafından yani yetenekli oyuncumuz Seçkin Özdemir tarafından şehit edilerek Kurtuluş Osman dizisine veda etti.