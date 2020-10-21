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Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir ve tarihte nasıl öldü?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'daki karakterlerin tarihte nasıl bir yer tuttukları izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Osman Bey'in düşmanı Aya Nikola hakkında araştırmalar yapılıyor...

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:14
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir ve tarihte nasıl öldü?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisindeki karakterler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Tarihsel konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerini anlatan dizide özellikle son bölümlerinde Aya Nikola ön plana çıkıyor. Osman Bey’in düşmanı olarak görülen Aya Nikola’nın tarihte nasıl bir yeri olduğu merak edilenler arasında yer alıyor.

Aya Nikola Kimdir?


Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 30. Bölümünde Osman Bey’in düşmanı olarak ekranlara gelen Aya Nikola’nın tarihte nasıl bir yeri olduğu ve Osman Bey ile aralarında nasıl bir mücadele olduğu merak konusu oldu.

Osman Gazi’nin yönetime geçmesi sonrasında ilk hedefleri arasında İnegöl yer almaktaydı. O dönem İnegöl tekfuru ise Aya Nikola idi. Aya Nikola kendisini hedef alan Osman Bey’e bir süikast girişimde bulunarak Çakır Pınarı Vakası olarak bilinen olayı meydana getirmiştir. Bilecik Tekfuru oğlu ile Yarhisar Tekfuru kızının düğününü kullanarak Osman Bey’i öldürmeye çalışmıştır.  Osman Gazi ise Çakırbeyli Pınarı baskınının yapılması sonrasında Yarhisar ve İnegöl tekfurlarının yeniden toparlanmasına izin vermeden direkt olarak saldırı düzenlemiş ve Yarhisar Kalesi’ni fethetmiştir. Sonrasında ise Turgut Alp’i İnegöl’e göndermiş ve burayı de fethetmiştir.

Aya Nikola’yı Kim Canlandırıyor?

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandıran oyuncu Erkan Avcı olarak karşımıza çıkıyor. 1982 doğumlu olan deneyimli oyuncu daha önce pek çok yapımda yer almıştır. 2011’de Zenne filminde gösterdiği performans ile 48. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımdı Erkek Oyuncu ödülünü elde etmiştir. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat dizisindeki performansı ile de beğenileri toplamayı başarmıştır. Akıllarda kazınan rollerinden bir diğeri ise 2018 senesinde Çukur dizisinde canlandırdığı karakter olmuştur.



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:14
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Anahtar Kelimeler:
ATVKuruluş OsmanAya NikolaOsman BeyErkan Avcı
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